"صحة الإسماعيلية": 1500 موظف بالمديرية أدلوا بأصواتهم حتى الآن

قال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية إن مديرية الصحة حريصة على مشاركة الجميع في الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن الأطقم الطبية والعاملين في مديرية الصحة بالإسماعيلية، شاركوا في العملية الانتخابية أمس، على أن يدلي البقية بصوتهم اليوم الإثنين.

وأوضح حطب أن حوالي 1500 شخص من العاملين في مديرية الصحة بالإسماعيلية أدلوا بأصواتهم حتى الآن في الانتخابات الرئاسية.

وناشد حطب جميع المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتعبير عن رأيهم، واختيار رئيس مصر القادم، لاستكمال ما بدأته مصر في الإنجازات على مدار السنوات الماضية.