"إكسترا نيوز": "القليوبية" التزمت بموعد فتح لجانها فى تمام الساعة 9 صباحًا

قالت نجاة الجبالي، مراسلة "إكسترا نيوز" من محافظة القليوبية، إن اللجان جميعها التزمت بفتح مقراتها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وذلك باليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز": "متوقع زيادة في الإقبال اليوم نظرًا للتجهيزات اللوجستية، والتي هي على أعلى مستوى، علاوة على أن اللجان تواجدت بها كراسي متحركة وسيارات إسعاف لمساعدة كبار السن، كما يتواجد متطوعون لتنسيق صفوف الناخبين، بسبب التكدس في اليوم الأول من التصويت".

ولفتت الجبالي إلى أن المحافظة بها أكثر من 484 لجنة فرعية بكتلة تصويتية تتزايد على 3 ملايين و512 ألف ناخب.



الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

