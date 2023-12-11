محافظ القاهرة: المشاركة بالانتخابات لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية

أكد محافظ القاهرة، خالد عبدالعال، أن المشاركة بالانتخابات لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية، معربًا عن ثقته في قيام المواطنين اليوم بالمشاركة بنفس الكثافة الكبيرة التي تمت بالأمس، وأشار إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على الجميع.

تقديم تيسيرات للناخبين

وقال المحافظ: "إنه يتابع على مدار الساعة تقديم كل التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة، والعمل على تذليل كل المعوقات خاصة أمام كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة".

وأضاف: "أن اليوم الأول شهد توافدًا كثيفًا من المواطنين على اللجان الانتخابية لاختيار مَن يمثلهم وسط مشهد حضاري يمثل ملحمة وطنية في حب مصر، ويعبر عن مدى حرص المواطنين الكبير على مشاركتهم في الاستحقاق الرئاسي".

جولة تفقدية باللجان الانتخابية

ومن المقرر أن يقوم المحافظ بجولة تفقدية لمحيط عدد من اللجان الانتخابية، لمتابعة توافر التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، يبدأها بلجنة المعهد الفني الصناعي بشارع الصحافة بجوار مستشفى الجلاء، يليها مدرسة محمد فريد بعابدين.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية، عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.