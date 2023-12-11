توافد كثيف من المواطنين على مراكز الاقتراع بـ طنطا في ثاني أيام الانتخابات

بدأ توافد المواطنين بكثافة على لجان الاقتراع منذ الدقائق الأولى لليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024 في مدينة طنطا بمحافظة الغربية والتي فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا اليوم الاثنين وتستمر حتى مساء يوم غد الثلاثاء.

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.