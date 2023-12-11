محمد الباز يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بلجنته بالمنيل

أدلى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي التحرير والإدارة لجريدة الدستور، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد محمد جمال بدائرة المنيل.

الدكتور محمد الباز

وأعرب الدكتور محمد الباز عن سعادته بالمشاركة فى هذا الاستحقاق الدستوري، الذي يتمثل في اختيار الرئيس القادم لاستكمال مسيرة التنمية والتطوير للبلاد.

الانتخابات الرئاسية 2024

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة، بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

الدكتور محمد الباز

ويتولى 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

الدكتور محمد الباز

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.