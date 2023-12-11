الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إكسترا نيوز: شباب "الوادى الجديد" يحمل حواسيبه لمساعدة المواطنين فى التعرف على مقراتهم الانتخابية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال أحمد سامح، مراسل "إكسترا نيوز" في الوادي الجديد، إنه لم يتم رصد أي مخالفات أو معوقات داخل اللجان الانتخابية.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر "إكسترا نيوز"، أن الشباب يحمل على سواعده الحواسيب المحمولة، لمساعدة المواطنين لمعرفة تفاصيل اللجان الانتخابية ومقراتها، وذلك أمام المقرات الانتخابية على مستوى المحافظة.

وأوضح أن الكتلة التصويتية لمحافظة الوادي الجديد بلغت 188 ألفًا و12 ناخبًا، داخل 66 مركزًا انتخابيًا، بجانب وجود 7 لجان للمغتربين.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
 

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