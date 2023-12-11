الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"بنكمل المشوار".. المصريون يحتشدون أمام اللجان فى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

في مشهد مهيب للغاية، وسط حشود انتخابية كبيرة للغاية، يواصل الشعب المصرى استكمال روايته المبهرة للعالم، في مشهد انتخابي غير تقليدى، يتجمع فيه المواطنون أمام اللجان في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية المصرية.

ويواصل المصريون المشاركة والإدلاء بصوتهم في اليوم الثاني للانتخابات، لاستكمال المشهد العظيم وما قدموه في اليوم الأول من حشود جماهيرية أمام معظم اللجان.

شباب التنسيقية

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقد غرفتي عمليات مركزية وإعلامية، وذلك لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار الثلاثة أيام من الأحد للثلاثاء، في ظل إعلان الانعقاد الدائم منذ اللحظة الأولى، وحتى نهاية العملية الانتخابية.

وتصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم صادرة عن المركز الإعلامي، وتنشر تباعًا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصرى للنزول والمشاركة في الإدلاء بأصواتهم، أيًا كان المرشح الرئاسي الذى يختارونه.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة، بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

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