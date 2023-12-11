خلال نوفمبر.. "الزراعة" تنشر حصاد الأنشطة والإرشادية والتدريبية والبحثية لمعهد أمراض النباتات

أصدر معهد أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول انشطته البحثية والخدمية والميدانية والإرشادية خلال شهر نوفمبر 2023، وقال الدكتور محمود قمحاوي مدير المعهد أن الأنشطة تضمنت متابعة الحالة المرضية، تم المرور على محافظات (المنيا – أسيوط –الاسماعليه – الغربيه –الدقهلية) للوقوف علي الحالة المرضيه لمحاصيل الخضر (البطاطس – الطماطم – الفلفل – الباذنجان - الخيار- الكوسة – البسلة - الفاصوليا- الكرنب)، وقد قام الباحثون بإعطاء التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض المتواجدة.

كما تم المرور علي محصول بنجر السكر بمحافظات (القليوبية- بني سويف- الشرقية – الغربية –الدقهلية -المنوفية- كفر الشيخ- البحيرة)، وقد قام الباحثون بإعطاء التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض المتواجدة.

18 ندوة إرشادية عن أهم الأمراض التى تصيب المحاصيل المختلفة

وتضمن التقرير تفاصيل أنشطة الأرشاد والتدريب، حيث تم عمل 18 ندوة إرشادية عن أهم الأمراض التى تصيب المحاصيل المختلفة، كما تضمنت الأنشطة التالي:

• حضور اللجنة الإشرافية لمتابعة محصول الفراولة والنظر فى مشاكل المزارعين وحلها وذلك بالعاصمة الإدارية.

• حضور ندوة عبر الإنترنت بعنوان " تحليل التباين وتصميم التجارب الشاملة

• إلقاء محاضرة بعنوان " كيفية التعرف على الإصابة المرضية فى الحقل وطرق أخذ العينة وخطوات عزل المسبب المرضى " لطلبة جامعة الأزهر بقسم بحوث أمراض نباتات الزينة والطبية والعطرية.

• حضور ندوة أون لاين مع علماء النبات البيولوجية فى المجتمع الأمريكى بعنوان " التعرف على أنواع جديدة من الأبحاث ".

• حضور محاضرة بعنوان " دور الطفرات فى مجال تربية الفاكهة " وذلك بمعهد البساتين

• حضور محاضرة علمية أونلاين بعنوان: "

• حضور ندوة أولاين بعنوان " النشر الدولى " بأكاديمية البحث العلمى وبنك المعرفة.

• إلقاء محاضرة بعنوان " أهم الأمراض التى تصيب بنجر السكر والطرق الحديثة للمكافحة بمركز التدريب التابع للإصلاح الزراعى بالمعمورة – محافظة الأسكندرية.

• إلقاء محاضرة بعنوان " طرق إنبات بذور نخيل الزينة كأحد معوقات نجاح زراعة نخيل الزينة.

• إلقاء محاضرة " بعنوان أهم الأمراض التى تصيب بنجر السكر والطرق الحديثة للمكافحة " بمركز تدريب الإصلاح الزراعى – بالمعمورة بمحافظة الأسكندرية.

• حضور محاضرة بعنوان " الاتجاهات الحديثة لتطبيقات البيوشار فى مجال الزراعة " وذلك بقاعة التدريب بالمحطة الإقليمية بالأسكندرية.

تدريب عملى لطلبة كلية الزراعة جامعة القاهرة

كما شمل التقرير تفاصيل الدورات التدريبية والتي جاءت كالتالي:

• حضور دورة تدريبية بعنوان " تحليل التجارب الزراعية باستخدام برنامج SPSS بالمعمل المركزى لبحوث التصميم والتحليل الأحصائى

• تم عمل تدريب عملى لطلبة كلية زراعة أسيوط – جامعة الأزهر

• تم عمل تدريب عملى لطلبة كلية الزراعة – جامعة القاهرة

• تنفيذ دورة تدريبية بعنوان " أمراض نخيل البلح وطرق مكافحتها " بمديرية الزراعة بالفيوم بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية.

• تدريب عدد 30 طالبا من "مودرن أكاديمي" بأقسام المعهد المختلفة.

• حضور دورة تدريبية بعنوان " القيمة الغذائية وجودة بعض الزيوت ومدى تأثرها بالعمليات التصنعية المختلفة " نظمها فرع معهد تكنولوجيا الأغذية قاعة التدريب بالمحطة الإقليمية بالصبحية– بالاسكندرية.

• تدريب عدد من 20 طالب من كلية الزراعة – جامعة قناة السويس على كيفية فصل والتعرف على أجناس النيماتودا المختلفة وأعراضها على المجموع الخضري.

• حضور دورة تدريبية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بعنوان " تحسين إنتاج أشجار الموالح "

وتضم النشاط البحثي الفعاليات التالية:

• حضور برنامج " المرأة تقود فى المحافظات المصرية " بالأكاديمية الوطنية للتدريب بمحافظة بنى سويف

• حضور فعاليات الورشة العلمية الدولية بعنوان " تطبيقات الذكاء الأصطناعى فى البحث العلمى " التى نظمتها بوابة الأحداث العلمية – ماليزيا ضمن البرنامج المعرفى الثانى عبر منصة زوم

• حضور ورشة عمل بعنوان " تصميم المواقع على أرض الواقع " التى تنظمها الجمعية العلمية للزهور ونباتات الزينة بالمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف

• حضور فعاليات الموسم الثقافى " جودة الموالح المصرية وفرص التصدير وأهم المحاور من أجل تصدير جيد بمحطة بحوث وقاية النباتات بالصبحية – الأسكندرية

منح براءة اختراع لإنتاج مركب كيميائى

تم منح دكتور محمد الشارونى براءة اختراع رقم 2 من مكتب براءات الاختراع بالولايات المتحدة الأمريكية لإنتاج مركب كيميائى ينتج لأول مرة وتخليق 7 من مشتقاته كيميائية الإنتاج، و تم نشر عدد 8 بحوث

​تفاصيل النشاط الإنتاجي​

- تم فحص عدد 511 عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية.

2- فحص عدد 17 عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة.

- الإشتراك فى أعمال 13 لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة.

- فحص عدد 5 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض.

- شراء 9 كيلو ميكروهيزا من قسم الفطريات وحصر الامراض

- تعريف عزلة بكتيريه من قسم البكتيريا

- فحص عدد 22 طرد يحتوى على تقاوى بذور مختلفة.