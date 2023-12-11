إقبال نسائي في الساعات الأولى من ثاني أيام الانتخابات الرئاسية بلجان مصر القديمة

تصدرت النساء مشهد الساعات الأولى بثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، حيث حرص الكثير منهن على التواجد منذ اللحظات الأولى من أجل التصويت في الانتخابات الرئاسية بلجان مصر القديمة.

وعبرت البعض منهن عن سعادتهن بالمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري العظيم وهو اختيار الرئيس القادم.

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.