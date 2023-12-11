الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كلية الهندسة بحلوان تفوز بالمركزين الأول والثاني في مسابقة الSumo Robot بالجامعة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 نظم الفريق العلمي Life on Mars بكلية الهندسة بحلوان وأسرة من أجل مصر المركزية مسابقة الSumo Robot الفريدة من نوعها لأول مرة على مستوى الجامعات.

وقد أقيمت المسابقة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حيث شهدت هذة المسابقة منافسة قوية بين 16 فريقًا من مختلف الجامعات والمعاهد في مصر، وفازت بالمراكز الخمسة الأولى الفرق التالية:
المركز الأول: Error 404 - كلية هندسة حلوان - بجائزة قدرها 6000 جنيه مصري
المركز الثاني: Sphinx - كلية هندسة حلوان - بجائزة قدرها 4000 جنيه مصري  
المركز الثالث: Furious Five - كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان - بجائزة قدرها 3000 جنيه مصري
المركز الرابع: Osiris - التكنولوجيا والتعليم حلوان - بجائزة قدرها 2500 جنيه مصري
المركز الخامس: Tofan al aqsa - المعهد التكنولوجي بالعاشر - بجائزة قدرها 2000 جنيه مصري.

وقد أشرف على تنظيم المسابقة كل من الدكتور محمد حلمي رائد الأسرة، والدكتورة بسنت سيد نائب رائد الأسرة، والأستاذ ياسر الجبالي مسؤول الأسرة، والأستاذ محمد جاد مدير عام إدارة رعاية الشباب.


وتقدم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بالتهنئة لجميع الفرق المشاركة والفائزة في المسابقة، قائلا "إننا فخورون بمستوى الإبداع والابتكار الذي أظهره طلابنا، ونتطلع لمزيد من التميز والريادة من شبابنا الواعد".

كما أشاد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمستوى المنافسة  بين الفرق المشاركة، مُثمّنًا جهود القائمين على تنظيم هذه المسابقة الفريدة من نوعها، التي تعزز التفاعل بين طلاب الجامعات المصرية".

وأعرب الدكتور محمد حلمي عن سعادته بنجاح المسابقة وتفاعل الطلبة معها، مؤكدًا على استمرار تنظيم هذه الفعاليات التي تُثري الحياة الطلابية وتدعم الإبداع والمواهب. 
 

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