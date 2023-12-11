من جنود حرب أكتوبر.. الحاج سيد: "حاربت علشان مصر ونزلت لأنها تستحق" (صور)

يجلس بجلبابه المميز، أمام لجنة الشهيد طيار محمد جمال، بمصر القديمة، الحاج سيد عبدالله الذي تخطي حاجز الـ80 من عمره، ينتظر من أجل التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.



قال الحاج سيد عبدالله، أحد المحاربين القدامى والذي شارك بحرب ٦٧ ونصر أكتوبر، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية وأي استحقاق دستوري هو بمثابة حرب ولكن في حب مصر.



وأضاف عبدالله، أن مصر تستحق منا الكثير، لذلك أنتظر على رصيف اللجنة من أجل الإدلاء بصوتي من أجل اختيار الرئيس القادم لأن مصر تستحق.

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.