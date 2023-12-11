الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طوابير أمام اللجان في مصر القديمة والمنيل بثاني أيام انتخابات الرئاسة (صور)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

شهدت  لجان مصر القديمة والمنيل احتشاد عدد كبير من المواطنين، وذلك للإدلاء بأصواتهم في ثانيأيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وشهدت الطوابير عدد كبير من الشباب، الذين عبروا عن سعادتهم البالغة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، حاملين الأعلام المصرية والبسمة مرسومة على الوجوه.

ويخوض 4 مرشحين الانتخابات الرئاسية 2024 وهم من قبلت الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق ترشيحهم عقب استيفاء كافة شروط الترشح حيث يتم طباعة بطاقات الانتخابات تحتوي على أسماء ورموز المرشحين لخوض الانتخابات وهم المرشح عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي ورمزه الانتخابي النجمة، المرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي ورمزه الانتخابي الشمس، المرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد ورمزه الانتخابي النخلة والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري ورمزه الانتخابي السلم.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 يشرف عليها نحو 14 منظمة دولية بنحو 220 متابعا دوليا و6 منظمات محلية بنحو 22340 متابعا محليا وينقلها نحو 115 وسيلة إعلامية ما بين صحف وقنوات ووكالات وتم إصدار تصاريح 528 متابعا إعلاميا دوليا.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

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