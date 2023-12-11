الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز": توافد كبير على لجان الانتخابات الرئاسية بالجيزة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

قالت شيرين مجدين، مراسلة "إكسترا نيوز" من الجيزة، إن هناك توافد كبير من المواطنين قبل فتح أبواب الاقتراع في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

وأضافت مجدين، خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، أن مدرسة الصفا والمروة بمحافظة الجيزة، تضم 13 لجنة فرعية، لاقتة إلى أنها تشهد إقبال متزايد وزحام كلما اقترب الوقت من بدء فتح باب الاقتراع لليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وتابعت أن الكتلة التصويتية لمحافظة الجيزة تصل إلى 6 ملايين و234 ألف ناخب، و تضم 6 لجان عامة و754 لجنة فرعية، علاوة على 47 لجنة مغتربين على مستوى المحافظة.


والجدير بالذكر أنه بدأ توافد الناخبين مبكرا في ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
 

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