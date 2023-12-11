المواطنون يحتشدون أمام لجان ميت غمر بالدقهلية للتصويت بانتخابات الرئاسة

شهدت مدرسة الشهيد عبدالرحمن حسين عبدالرحمن بمركز ميت غمر، التابع لمحافظة الدقهلية، توافد المئات قبيل بدء التصويت وعملية الاقتراع، معبرين عن رغبتهم في المشاركة في الاستحقاق الدستوري.

وتوافد المواطنين أمام اللجام قبل فتح باب الاقتراع، تأكيدا على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية لإيصال رسالة للعالم.

وأكد المواطنون أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تأتي انطلاقا من دور الشعب الوطني تجاه مصرنا الحبيبة التي تحتاج منا جميعًا الوقوف كتفا بكتف من أجل بنائه والحفاظ على آمنه واستقراره.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

متابعة إعلامية للانتخابات

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024