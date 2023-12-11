أهالي قرى شمال الجيزة يحتشدون أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للانتخابات

بدأ توافد الناخبين مبكرا على لجان الانتخابات الرئاسية في قرى شمال الجيزة " وردان، أبوغالب، بني سلامة، كفر أبو الحديد، أتريس، القطا"، في اليوم الثاني للانتخابات.

وتفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وشهد اليوم الأول احتشاد آلاف المواطنين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية في انتخاب رئيس مصر القادم.

الأهالي: الانتخابات الرئاسية واجب وطني واستكمال للاستحقاق الدستوري

وأكد الأهالي علي أن الانتخابات الرئاسية واجب وطني واستكمال لاستحقاق الدستوري بانتخاب رئيس للبلاد، مؤكدين علي أن الأوضاع التي تمر بها المنطقة العربية تحتاج إلي تكاتف الجميع وانتخاب من يمثلهم للحفاظ علي الامن والامان والاستقرار في ظل حروب طاحنة يمر بها العالم ودول بالجوار تمر بحروب أهلية في محاولة لزعزعة الأمن القومي لمصر.

وأوضح المشاركون أن العرس الديمقراطي ونزول المواطنين بأعداد كبيرة فاق كل التوقعات من أجل مصر وإرسال صورة للعالم تدل على وعي المصريين بما يحاك لهم في الخارج والداخل ودعما للقيادة السياسية في مواصلة العطاء والبناء والتنمية المستدامة.

وأشار المواطنين أن حبهم في الوطن الدافع الأساسي لنزولهمللتضويت، والوقوف في طوابير أمام العالم كله تؤكد نزاهة وشفافية الانتخابات وإبداء كل مواطن برأيه وانتخاب رئيسه القادم.

مشاركة قوية.. المرأة المصرية تثبت وجودها الانتخابات الرئاسية

كما واصلت المرأة المصرية إثبات وجودها والمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية بقري منطقة شمال الجيزة وحرصن علي النزول والادلاء بأصواتهم خلال اليوم التاني للانتخابات الرئاسية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

متابعة إعلامية للانتخابات

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها