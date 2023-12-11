الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مستشار الرئيس للشئون الصحية: مصر فى موسم الفيروسات التنفسية

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن الوقت الحالي هو موسم الفيروسات التنفسية، ومصر في الوقت الحالي في مرحلة الخريف، وهو توقيت تغير الطقس، ونسبة التغير المفاجئ في درجات الحرارة في الوقت الحالي أثرت بشكل واضح على انتشار الفيروسات التنفسية في مصر هذا الوقت.


وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم" أنه يوجد أنواع عديدة من الفيروسات التنفسية، فيروس الإنفلونزا المعروف، وفيروس الكورونا، وفيروس المخلوي وغيرها من الأنواع المختلفة، موضحا أن الجلوس بعدم وجود احتياطات احترازية وشخص منهم مصاب بأحد تلك الفيروسات تنتقل الفيروسات إلى الجالسين إذ أنه يمكن نقل العدوى بسرعة شديدة.

وأكد أن بعض الحالات قد تتعرض لمضاعفات مثل التهابات رئوية، والمرضى الذي لديهم أمراض مزمنة مثل الحساسية أو التهابات الجهاز التنفسي أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات والمضاعفات الخاصة بها، وهذا هو العدد المتوقع في هذا التوقيت من العام.

وأوضح أنه لا يوجد تداعيات كبيرة، والأمر برمته يحتاج احتياطات شديدة، والأشخاص الذين يعانون من برد أو إنفلونزا يحتاج الراحة واستعمال المناديل والتخلص منها بسرعة. 

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