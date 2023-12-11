منظمة الصحة العالمية تعتمد قرارًا يدعو لإرسال مساعدات فورية لغزة

اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية بالإجماع قرارًا يدعو لإرسال مساعدات فورية إلى غزة لمواجهة الوضع الصحي المتدهور في القطاع الفلسطيني.

وبعدما فشل مجلس الأمن الدولي في الدعوة لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بعد استخدام الولايات المتّحدة حقّ النقض، تبنّت الدول الـ 34 الأعضاء في المجلس التنفيذي للمنظمة بالإجماع، قرارًا يدعو إلى "مرور فوري ودون عوائق للمساعدة الإنسانية" إلى قطاع غزة.

كما يدعو القرار الذي قدّمته أفغانستان والمغرب وقطر واليمن إلى منح تصاريح خروج للمرضى.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إن المجلس تمكن من التوصل إلى "أول قرار بالإجماع بشأن الصراع، منذ بدئه قبل شهرين"، مضيفا أنه "منصة يمكن البناء عليها".

ويسعى القرار إلى توفير الأدوية والمعدات الطبية للسكان المدنيين وتمكين جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم من الحصول على العلاج الطبي.