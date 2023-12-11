الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن يحثّ إسرائيل على حماية المدنيين فى غزة

وزير الخارجية الأميريكي
وزير الخارجية الأميريكي أنتوني بلينكن

حثّ وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن الأحد، إسرائيل على بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين الفلسطينيين في حربها مع حركة (حماس)، بينما شقت الدبابات الإسرائيلية طريقها إلى داخل المدينة الرئيسية بجنوب قطاع غزة.

 

وبعد يومين من استخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، قال بلينكن إن على إسرائيل إيلاء "أهمية" لحماية المدنيين في غزة والتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

 

وأضاف بلينكن في تصريحات لبرنامج (حالة الاتحاد) على شبكة (سي إن إن): الشيء المهم هو التأكد من أن العمليات العسكرية وضعت على نحو يضمن حماية المدنيين، وأعتقد أن النية موجودة، لكن النتائج لا تظهر من تلقاء نفسها دائما.


وأضاف من بين الخطوات التي قال بلينكن إن الولايات المتحدة "لا تراها بما فيه الكفاية" هي "أوقات وأماكن وطرق عدم الاشتباك" التي من شأنها أن تسمح للعمليات الإنسانية بتوصيل المساعدات وتساهم في إبعاد المدنيين عن الأذى.

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