عماد الدين حسين: المصريون وجهوا رسائل مهمة للخارج من خلال الانتخابات الرئاسية (فيديو)

أشاد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، بالمشاركة الواسعة للمصريين في الانتخابات الرئاسية2024، مؤكدا أنها تعكس مدى اهتمامهم بمستقبل بلدهم ودورها في المنطقة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، إن الشعب المصري أبهر العالم بمشهده الانتخابي اليوم، الذي كان ردا قويا على كل الشائعات والدعايات السلبية التي حاولت التشكيك في نجاح العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن المصريين بمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية، وجهوا رسائل بالغة الأهمية للداخل والخارج، فالرسالة للداخل هي أن هناك تلاحما وتكاتفا بين الشعب والدولة، ورسالة الخارج هي أن مصر تقف بقوة وثبات في وجه كل المؤامرات والتحديات التي تستهدف أمنها واستقرارها وقضاياها الوطنية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأكد على أهمية دور المرأة والشباب في تصدير ذلك المشهد الحضاري، موضحا أنهم شاركوا بقوة في العملية الانتخابية، باعتبارهما عنصرين أساسيين في تنمية المجتمع المصري وتطويره.

واختتم داعيا الأحزاب المصرية للاستفادة من هذا الزخم السياسي والتواصل مع الشباب وتقديم رؤى وبرامج تلبي تطلعاتهم وحاجاتهم.