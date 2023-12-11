مدير الأهرام للدراسات يشيد بمشاركة الشعب المصرى فى انتخابات الرئاسة 2024

شدد محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات، على دور المواطن المصري في تحديد مصير بلاده، مشيرا إلى أن اللجان الانتخابية شهدت إقبالا كبيرا من الناخبين منذ بداية انتخابات الرئاسة 2024، وأن شعب مصر أرسل رسالة قوية للعالم بأنه يدرك أهمية الظرف الحالي على الصعيدين الداخلي والإقليمي.

وقال فرحات في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، إن الوعي المصري ارتفع في هذه الانتخابات، وهو ما انعكس في زيادة نسبة الشباب الذين توجهوا للتصويت، وعبروا عن حرصهم على المشاركة، وهذا يعود إلى السياسات التي نفذتها مصر منذ 2014 وحتى الآن، والتي استهدفت شرائح مهمة مثل الشباب والمرأة والفقراء.

وأضاف أن هذه الشرائح تمثل جزءا من متطلبات عملية التنمية في مصر، وهي تشكل نسبة كبيرة من المجتمع المصري، وأن المرأة هي أحد أبرز عوامل التغيير داخل المجتمع، وأن غياب المخالفات الانتخابية يدل على الوعي الذي يحكم العملية الانتخابية، بالإضافة إلى الحرص على ممارسة الحق الانتخابي دون التنازل عنه، وكذلك جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في توعية الناخبين بممارسة حقهم السياسي والدستوري.

وتابع أن هناك عاملا مهما في سير العملية الانتخابية بانسيابية وهو غياب العناصر الإرهابية من المشهد، وأن القضاء على هذه العناصر ساعد على أن تكون الحياة السياسية في مصر حياة طبيعية تحت رقابة القانون، وأن الظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة زادت من حرص الناخب المصري على المشاركة وإيصال رسالة واضحة بأن مصر دولة قوية ومجتمع قوي يدعم دولته في مواجهة أي تهديد للأمن القومي المصري.