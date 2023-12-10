حسن ترك: الحوار الوطني ساهم في رفع إدراك المواطن بأهمية المشاركة الانتخابية

قال حسن ترك، رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، إن المشهد الذي رأيناه اليوم أمام اللجان الانتخابية في مختلف محافظات الجمهورية غير مسبوق، ويدل بشكل كبير على وعي المصريين بالمسئولية الملقاة على عاتقهم في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

وأضاف “ترك” خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن ارتفاع نسب الإقبال على المشاركة في التصويت بأول أيام الانتخابات الرئاسية، يظهر وعي المواطنين بأهمية المشاركة في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

وواصل: “الحوار الوطني ساهم في رفع إدراك المواطن بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية”.