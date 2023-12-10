حسن ترك: الحوار الوطني ساهم في رفع إدراك المواطن بأهمية المشاركة الانتخابية
قال حسن ترك، رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، إن المشهد الذي رأيناه اليوم أمام اللجان الانتخابية في مختلف محافظات الجمهورية غير مسبوق، ويدل بشكل كبير على وعي المصريين بالمسئولية الملقاة على عاتقهم في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
وأضاف “ترك” خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن ارتفاع نسب الإقبال على المشاركة في التصويت بأول أيام الانتخابات الرئاسية، يظهر وعي المواطنين بأهمية المشاركة في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
وواصل: “الحوار الوطني ساهم في رفع إدراك المواطن بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية”.
انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي أخبار انتخابات مصر