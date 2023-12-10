حملة المرشح عبدالفتاح السيسى: المرأة والشباب كانوا فى صدارة المشهد الانتخابى

قال النائب عماد خليل، عضو حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن المشهد الانتخابي بمثابة لقطات مضيئة في الداخل كما وُصِفَت في خارج مصر، حيث شهدت الانتخابات الرئاسية 2024 إقبالًا غير مسبوق من السيدات والشباب وكل جموع الناخبين.

وأضاف عضو الحملة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، والمذاع عبر فضائية cbc، أن المحافظات الحدودية تصدرت المشهد الانتخابي ومنها شمال سيناء ومطروح وأسوان والنوبة وحلايب وشلاتين وبئر العبد والعريش.

وتابع أن الانتخابات الرئاسية شهدت إقبالًا كثيفًا على 11 ألفًا و600 لجنة في 9376 مركزًا انتخابيًا، كما أن الانتخابات شهدت حرية من متابعة منظمات المجتمع المدني والصحافة ووسائل الإعلام، لا سيما في جولات الوفود الأجنبية في العريش وشمال سيناء وكل ربوع الجمهورية.

وأشار إلى أن الانتخابات شهدت إقبالًا كثيفًا من الشباب والنساء؛ ليتصدروا المشهد في أول أيام التصويت.

مشهد حضاري في أول أيام التصويت

وأوضح أن أول أيام التصويت، بمثابة مشهد حضاري ديمقراطي راق شاركت فيه الحملات الرئاسية الأربعة ومرشحيها وعلى رأسهم المرشح عبدالفتاح السيسي.

واختتم موجها الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على التغاطية الإعلامية المحايدة للانتخابات الرئاسية.