حملة المرشح عبد السند يمامة: "تنظيم وإقبال غير مسبوق في أول أيام التصويت"
قال الدكتور أيمن محسب، عضو حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، إن الحملة تفقدت أكثر من موقع انتخابي في مختلف المحافظات، وتم تجهيز أكثر من غرفة عمليات، لمتابعة انتظام العملية الانتخابية على مدار اليوم الأول.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، والمذاع عبر فضائية cbc، أن الإقبال على الانتخابات "محترم" وأكثر مما تتوقعته الحملة.
وتابع مُشيدًا بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات، التي سهلت الإجراءات داخل اللجان، مؤكدًا: “تصويت الناخب لا يستغرق سوى دقيقة أو دقيقة ونصف، والانتخابات شهدت تنظيمًا وإقبالًا غير مسبوق”.
الانتخابات الرئاسية
وتابع أن الحملة لاحظت في منتصف اليوم الانتخابي أن هناك لجانًا تحتاج إلى عدد أكبر من القضاة، وتم الاستجابة لهذه الملاحظة فور الإبلاغ عنها، مؤكدا أن مصر تشهد انتخابات رئاسية ديمقراطية.
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