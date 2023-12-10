نهى بكر: حرب غزة نبهت المصريين لضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية (فيديو)
قالت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية، إن الإقبال خلال اليوم الأول للانتخابات الرئاسية كان مؤشرا قويا على وعي المواطنين بأهمية المشاركة في الاستحقاق الديمقراطي.
وأضافت “بكر” خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن تصاعد الأحداث في قطاع غزة مؤخرًا، كان لها أثرًا كبيرًا في زيادة وعي المواطنين بحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية.
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