عماد الدين حسين: الشعب المصرى انتصر اليوم على الدعايا السلبية للانتخابات (فيديو)
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن المشهد الذي رأيناه جميعا اليوم أمام اللجان الانتخابية في مختلف محافظات الجمهورية يعد أمرا مشرفا للغاية، ما يدل على وعي المواطن المصري لأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، في ظل التحديات الإقليمية التي تواجهها المنطقة وخاصة مصر.
وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن الشعب المصري يبرهن دائما أنه على قدر المسئولية في ظل اللحظات المهمة في هذا البلد، خاصة بعد الرهانات والإشاعات التي تم تداولها خلال الآونة الماضية بشأن الإقبال الضعيف على العملية الانتخابية، مؤكدا أن الشعب المصري انتصر اليوم على الدعايا السلبية للانتخابات.
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