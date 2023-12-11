موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 رسميًا وموعد جولة الإعادة

بدأ ماراثون الانتخابات الرئاسية 2023 داخل مصر، أمس الأحد، بعد أن انتهت في الخارج منذ عدة أيام، ولأهمية الاستحقاق الرئاسي الذي يأتي في وقت حرج تعيشه مصر والمنطقة وسط تغيرات جيوسياسية واقتصادية كبيرة لاسيما مع حرب غزة، يحرص الملايين من المصريين على المشاركة في العملية الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وفي الساعات الأخيرة، تصدر عنوان "الاستعلام عن اللجنة الانتخابية إلكترونيًا، وأخر موعد للاقتراع وكذلك ظهور نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وفي السطور التالية يقدم الدستور كافة التفاصيل للقراء.

أخر موعد للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

حُدد آخر موعد للتصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات. وقد تم تخصيص 3 أيام لتصويت المصريين في الداخل، حيث بدأت عملية الاقتراع يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023 وستستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر من نفس العام، وذلك حتى الساعة التاسعة مساءً.

موعد إعادة الانتخابات الرئاسية في داخل وخارج مصر

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد إجراء الإعادة للانتخابات، حيث ستبدأ في الخارج وستستمر لمدة ثلاثة أيام، وهي يومي الجمعة والسبت والأحد، وذلك في الفترة من 5 إلى 7 يناير 2024.

أما في الداخل، فستجرى في أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، وهي يومي 8 و9 و10 يناير المقبل. وسيتم الإعلان عن نتائج الانتخابات النهائية في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير.

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وبالنسبة لموعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2024، فقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر الحالي كموعد لإعلان النتائج، وسيتم نشرها في الجريدة الرسمية.

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024

ويمكن للأفراد معرفة لجنتهم الانتخابية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق الهاتف المحمول، باتباع الخطوات التالية:

- قم بزيارة موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال هذا الرابط

- انقر على خيار "استعلم عن موقفك الانتخابي".

- أدخل رقمك القومي في الخانة المخصصة.

- انقر على زر "استعلم".

- ستظهر لك معلومات مكان لجنتك الانتخابية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استعلام عن طريق إرسال رسالة مجانية تحتوي على رقمك القومي إلى الرقم 5151، أو الاتصال بالرقم 141.

إقرأ أيضًا: كيفية معرفة المقر الانتخابى للوافدين وغرامة عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024