صلاح مغاوري: الشعب المصري قال كلمته في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية (فيديو)

قال صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية المصرية كان مشهودا ومعبرا للغاية، مشيرا إلى الإقبال الكثيف من قبل الناخبين الذين خرجوا عن بكرة أبيهم، للتعبير عن انتمائهم لهذا الوطن.

وأضاف مغاوري، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن هذا الإقبال على اللجان الانتخابية ينم عن وعي شديد من جانب المواطن المصري بأهمية هذا الاستحقاق الرئاسي، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، موضحا أن الشعب المصري قال كلمته في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، ومن المتوقع أن يمتد هذا الشعور خلال اليومين المقبلين.