الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عفت السادات: ما يحدث فى الانتخابات الرئاسية 2024 بداية ديمقراطية قوية

الدكتور عفت السادات
الدكتور عفت السادات

كشف الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، عن حجم المشاركة في الانتخابات الرئاسية في ربوع الجمهورية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن ما يحدث في الانتخابات الرئاسية 2024 بداية ديمقراطية قوية.

وأضاف أن المشهد قبل 6 أشهر كان ضبابيًا، وكان أهل الشر يشوهون كل الإنجازات التي تمت على أرض مصر، ما دفع الكل للشعور بقلق كبير، لكن في كل هذه الظروف تأتي أحداث غزة كزلزال، وتجد فجأة رئيس الدولة يقف من اللحظة الأولى بقوة وصرامة وحزم أمام العالم كله، فالمشهد يجب أن يتغير.

وأشار إلى أن الشباب وجد أن العالم أجمع يسير على الخطوط والمحددات المصرية، وأدرك الشباب حجم التهديد الذي يواجه مصر، ومدى قيمة الأمن والأمان والاستقرار، ومن أجل ذلك شارك الشباب والمصريون بحجم كبير في الانتخابات.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

 

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