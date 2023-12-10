الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى: أعداد النازحين في غزة كبيرة والوضع متردي

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

قال الدكتور أحمد جبريل، مدير إسعاف الهلال الفلسطيني، إن أعداد النازحين من المدنيين في قطاع غزة كبيرة جدًا، مؤكدًا أن المساعدات الطبية تعمل على إنقاذ الوضع المتردي داخل قطاع غزة.

وأضاف مدير إسعاف الهلال الفلسطيني، اليوم الأحد، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أننا في الهلال الأحمر الفلسطيني، نعمل على تأمين الاحتياجات المطلوبة في قطاع غزة، وتوزيع وإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع مراكز قطاع غزة.

وأوضح جبريل، أن الهلال الأحمر الفلسطيني، يقوم بنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى أماكن تجمع النازحين المدنيين في قطاع غزة.

 

القاهرة الإخبارية النازحين قطاع غزة الوضع المتردي المساعدات الإنسانية الهلال الأحمر الفلسطيني

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