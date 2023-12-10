الهلال الأحمر الفلسطينى: أعداد النازحين في غزة كبيرة والوضع متردي

قال الدكتور أحمد جبريل، مدير إسعاف الهلال الفلسطيني، إن أعداد النازحين من المدنيين في قطاع غزة كبيرة جدًا، مؤكدًا أن المساعدات الطبية تعمل على إنقاذ الوضع المتردي داخل قطاع غزة.

وأضاف مدير إسعاف الهلال الفلسطيني، اليوم الأحد، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أننا في الهلال الأحمر الفلسطيني، نعمل على تأمين الاحتياجات المطلوبة في قطاع غزة، وتوزيع وإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع مراكز قطاع غزة.

وأوضح جبريل، أن الهلال الأحمر الفلسطيني، يقوم بنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى أماكن تجمع النازحين المدنيين في قطاع غزة.