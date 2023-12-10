خالد فتح الباب: غلق لجان مركز حلايب بمحافظة البحر الأحمر في تمام التاسعة مساءً

قال خالد فتح الباب، رئيس اللجنة العامة قسم حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، إن مركز حلايب به لجنتين فرعيتين.

الانتخابات الرئاسية

وأكد خالد فتح الباب، خلال مداخلة عبر تطبيق “زووم”، مع المستشار أحمد بنداري، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن نسبة الحضور في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024 غير مسبوقة على الإطلاق، حيث كان هناك كثافة عددية على اللجان اليوم بكافة مراكز محافظة البحر الأحمر.

غلق اللجان

وأضاف في حديثه، أنه تم فتح اللجان أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتم إغلاقها أيضًا في تمام الساعة التاسعة مساءًا.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

الوطنية للانتخابات

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

