الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محافظ مطروح: لا شكاوي فى اليوم الأول لانتخابات الرئاسية 2024

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية

تابع اللواء خالد شعيب محافظ  مطروح إغلاق صناديق اللجان الانتخابية في جميع المقرات والمراكز على مستوى  المحافظة خلال اليوم الأول للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، دون رصد شكاوى أو معوقات.

وقال المحافظ إنه على مدار اليوم  تابع عملية التصويت مع المرور الميدانى على عدد من اللجان حتى نهاية اليوم في التاسعة مساء انتظام اللجان وسير العملية الانتخابية بشكل طبيعي في اللجان الفرعية والمراكز الانتخابية، مؤكدا رفع درجة الاستعداد القصوى من أجهزة المحافظة وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية على مدار الساعة خلال فترة الانتخابات وربطها بغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات الخدمية لتذليل اى معوقات  وتوفير سبل الراحة أمام الناخبين.

وجدد المحافظ دعوته للمواطنين بضرورة الإيجابية فى المشاركة واعتبار ذلك واجب وطنى للحفاظ على الوطن  لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وإرسال رسالة للعالم بأكمله بمدى وعى المصريين بحقوقه الدستورية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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