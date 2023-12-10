رئيس لجنة متابعة شمال سيناء: رصدنا إقبالاً متزايدًا على لجان الاقتراع

قال المستشار محمد عزت، رئيس لجنة متابعة شمال سيناء إن المحافظة بها 11 لجنة عامة و53 لجنة فرعية، مشيرًا إلى أن كل اللجان بدأت في الموعد المحدد، وظلت تعمل حتى انتهاء آخر شخص داخل محيط اللجنة.

أضاف عزت، خلال مؤتمر للهيئة الوطنية للانتخابات، أن العملية الانتخابية سارت بهدوء ولم يتم رصد أي مشاكل.

ولفت إلى أنه كان هناك إقبالا متزايدا من قبل الناخبين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وخاصة على لجان الوافدين.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.