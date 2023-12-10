الوطنية للانتخابات: "لجان الرئاسة" تواصل استقبال الناخبين رغم انتهاء اليوم

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل إن بعض لجان الاقتراع تواصل استقبال الناخبين رغم انتهاء الفترة الزمنية للانتخاب اليوم.

الانتخابات الرئاسية المصرية

وأكد بنداري، خلال تواجده بمؤتمر صحفي لمتابعة سير العملية الانتخابية، المذاع عبر فضائية “الحياة” أنه من بين المحافظات التي مازالت مستمرة في الانتخاب البحر الأحمر، شرق القاهر وجنوبها، ومحافظة سيناء، ويرجع السبب الأساسي وراء عدم إغلاق اللجان حتى الآن هو الكثافة العددية المتواجدة الآن أمام اللجان.

وتابع "لا يتم مغادرة اللجان الانتخابية وإغلاقها إلا في حال مغادرة كامل الناخبين إلى منزالهم بعد اتمام العملية الانتخابية الخاصة بهم".

الحق الوطني

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

