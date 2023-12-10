"الوطنية للانتخابات": لن يتم غلق لجان الاقتراع حتى مغادرة آخر ناخب

استعرض المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتحابات، انتظام عملية التصويت في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة انتظام التصويت في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، استمرار عمل اللجان الفرعية وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم حتى آخر ناخب متواجد بجمعية الانتخاب نظرًا للإقبال غير المسبوق من جموع الناخبين.

وأضاف أنه لن يتم غلق لجان الاقتراع حتى مغادرة آخر ناخب لجمعية الانتخاب.

وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتحابات، عملية التصويت وغلق اللجان مع عدد من اللجان العامة في المحافظات من البحر الأحمر وحلايب وشلاتين، والفيوم وبني سويف.

وأكد رؤساء اللجان العامة علي المظهر الحضاري للانتخابات الرئاسية بخروج المصريين بحشود غفيرة للمشاركة في العرس الانتخابي الأهم في تاريخ مصر.

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.