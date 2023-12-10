هاني مسعد.. مشهد انتخابات اليوم يعكس الحقيقة الواعية للشباب المصري

قال هاني مسعد رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية بمدينة ١٥مايو، أن المركز شهد اليوم إقبالا كبيرا، فى أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ لجنة الوافدين، وقد تم التجهيز لذلك جيدا بمعاونة الزملاء أحمد عبد الحفيظ نائب رئيس مجلس الإدارة، وعمرو كليب أمين الصندوق، ومحمد فضالى عضو مجلس الإدارة، ومينا منصور عضو مجلس إدارة، والمدير التنفيذي للمركز عاطف عبد الرحمن.

وأضاف مسعد لـ “الدستور”، أن المركز بدأ فى استقبال الناخبين فى التاسعة صباحا، بحضور الدكتور سيد حزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وقيادات وموظفي وشباب وأعضاء أندية ومراكز الشباب، من داخل مركز التنمية الشبابية بمدينه ١٥ مايو في مشهد يليق بالدولة المصرية.

وأكد هاني مسعد تواجد حشود أمام مقر اللجنة الانتخابية، من الصباح الباكر، حتى انتهاء عمليات الاقتراع قبل قليل، وهو ما يعني الوعي المتزايد للمواطنين، بأهمية دورهم في تحقيق التقدم والتنمية في البلاد.

وأضاف أن المشاركة الانتخابية بالشكل الذي شهدناه اليوم، تعكس الحقيقة الواعية للشباب، واستعدادهم للمساهمة في صناعة مستقبل مصر الأفضل، بهدف دعم واستكمال مسيرة التقدم والتنمية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.

وأشار مسعد إلى أن اليوم شهد توافد المواطنين من جميع الفئات العمرية، لممارسة حقهم الدستوري، من خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، في شكل يوضح مدى الروح الوطنية والمسؤولية التي أبداها المواطنون من خلال مشاركتهم الفاعلة في العملية الانتخابية، ورغبة المصريين في الاستمرار على طريق الديمقراطية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية. وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات. كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.



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