إلى المونديال.. استطلاع الدستور: الأهلى قادر على تحقيق اللقب.. كهربا المهاجم الأفضل.. وهؤلاء يتألقون

من جديد، وللمرة التاسعة فى تاريخه، ينافس الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية، حلم جديد بتحقيق ميدالية عالمية، والحلم هذه المرة أكبر، بعد ثلاث برونزيات يأمل لاعبو الأحمر وجماهيره فى حصد فضية أو معانقة الذهب.

يسافر الأهلى هذه المرة وهو يمر بفترة من التخبط وسوء النتائج غير المسبوقة، مع مدربه مارسيل كولر، جعلت الجماهير تضع «إيدها على قلبها» خوفًا من الإخفاق فى بطولة اعتادت رؤية اسم ناديها يُزين إحصائياتها.

لكن الغريب أن المشاركين فى استطلاع «الدستور» يتعاملون مع البطولة كوضع خاص «سنلعب وننافس بمستوانا المعهود»، بل إن الكثير منهم توقع أن يحمل الأهلى كأس البطولة.. هل هى ثقة؟ أم أمنيات؟ الإجابة فى تفاصيل الاستطلاع.