الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالسند يمامة: رسالتى للمصريين حسن الاختيار

عبد السند يمامة
عبد السند يمامة

علق المرشح الرئاسي لانتخابات الجمهورية 2024، عبدالسند يمامة، على سير العملية الانتخابية 2024 خلال اليوم الأول من العملية التصويتية.

وقال، خلال لقائه الخاص بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، على هامش إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، إن العملية الانتخابية مبشرة، مشيدًا بالعملية التنظيمية التي جاءت جيدة جدًا دون معوقات، واستغرقت في التصويت ثواني معدودة.

وأضاف:"رسالتي دائمًا هى حسن الاختيار في هذا الاستحقاق الرئاسي الأهم في تاريخ بلدنا".

وأشار إلى أن الإقبال على الانتخابات شهد إقبالًا متنوعًا، والسيدات لها دور كبير، حيث حازت مساحة كبيرة، بجانب الرجال والشباب، لكن الملحوظ هو المرأة.

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