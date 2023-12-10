الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد كثيف من الناخبين قبل غلق اللجان بالمنيا

رصدت كامير “الدستور”، توافدا كثيفا من قبل الناخبين بالمنيا، قبل غلق اللجان بأقل من ساعة، تأكيدا على حرص مواطني المنيا فى المشاركة فى العملية الانتخابية للرئاسة المصرية، التي بدأت فى التاسعة صباح اليوم.

وأكد أغلب الموجودون أمام اللجنة، أنهم مرتبطون بأعمال خلال النهار، وعقب انتهاء أعمالهم، جاءوا للإدلاء بأصواتهم، كحق أصيل لهم، وواجب وطني عليهم أن يقوموا به.

كما رصدت كاميرا الدستور مسيرات مختلفة حول اللجان، تحمل أعلام مصر، وتصطحب معها مكبرات صوت ترتفع نغماتها بأغني وطنية، تعبيرا عن فرحة مواطني المنيا بالمشاركة فى الاستحقاق الدستوري.

ورغم العادات والتقاليد الصعيدية التي تقيد خروج المرأة فى المساء، رصدت الدستور تواجد أعداد كبيرة من السيدات والبنات، وسط المشاركين فى الادلاء بأصواتهم فى لجان الانتخابات فى الساعات الأخيرة من اليوم الأول.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية. وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات. كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.