حملة حازم عمر: إذا استمر الإقبال على وتيرة اليوم فستكون المشاركة غير مسبوقة

قال زاهر الشقنقيري، متحدث حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن الحملة تتابع العملية الانتخابية من خلال الغرف المركزية في المحافظات المصرية كافة.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأكد زاهر الشقنقيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الإقبال على الانتخابات الرئاسية في مختلف المحافظات مرتفع للغاية، وكافة الفئات العمرية كانت حاضرة بقوة، حيث كان هناك تواجد للمرأة وذوي الهمم.

وأضاف في حديثه، أنه إذا استمر الإقبال على نفس وتيرة اليوم فسوف تكون هذه المشاركة الشعبية غير مسبوقة من قبل.

وتابع:" تم رصد حالات فردية تشاجرت أمام اللجان بين المواطنين ولكن هذه الحالات ليست تابعة لأنظمة ممنهجة على الإطلاق، لذا العملية الانتخابية تسير بشكل جيد للغاية".

سير العملية الانتخابية بسلام

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.