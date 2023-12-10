محافظ سوهاج يواصل تفقده لجان الانتخابات في الفترة المسائية

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مساء اليوم، بجولة ميدانية مسائية واصل خلالها تفقد انتظام سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان الفرعية بمدارس " العزبة والعرب الابتدائية بأخميم، والحديثة بنات بحي شرق"، يرافقه كل من " السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، ولطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة أخميم، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج.





ووجه المحافظ خلال جولته باستمرار التواجد والمتابعة لسير العملية الانتخابية حتى نهاية أعمال التصويت مساء اليوم والعمل على تذليل أى معوقات أو تحديات تواجه المواطنين والتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة المعنية للتعامل مع أى طارئ، مشيدا بإستمرار توافد المواطنين على اللجان بالفترة المسائية للإدلاء بأصواتهم.



وقامت اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة بفتح أبوابها لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى تمام الساعة التاسعة صباحا، حيث وصل جميع القضاة المشرفين على الانتخابات بالمواعيد المحددة بجميع اللجان فى 684 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، منها 9 لجان للوافدين من المحافظات؛ لاستقبال 3 مليون و253 ألف و847 ناخب وناخبة ممن يحق لهم التصويت بسوهاج.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.