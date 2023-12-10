زفة في اللجنة.. عروسان يشاركان في اختيار رئيس مصر الجديد بقنا

في مشهد غير معتاد، شارك عريس وعروسته في الانتخابات الرئاسية داخل إحدى لجان قرية عزبة البوصة، التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.

وأدلى العريس وعروسه بأصواتهما داخل اللجنة بعدما وصلت سيارات الزفة التي تقلهم إلى مقر اللجنة الانتخابية بقرية عزبة البوصة بمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.

ونقلت سيارات الزفة العروسين إلى مقر اللجنة الانتخابية، بحضور أهالي العروسين حيث خرجا من سيارتهم التي تقلهم ودخلا إلي اللجنة من أجل المشاركة في انتخابات الرئاسة 2024 قائلين: “بدأنا حياتنا باختيار السيسي رئيسًا للجمهورية”.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.