محمود مسلم: مشاركة المصريين فى الانتخابات أكدت وعيهم بالمرحلة الراهنة

علق الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، على حجم المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن مشاركة المصريين في الانتخابات أكدت وعيهم بالمرحلة الراهنة، والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، وما يُحاك لبلدهم داخليًا وخارجيًا.

وأضاف أن المصريين أكدوا صمودهم من خلال هذه المشاركة، وأنهم لن يدفعوا ثمن العزوف مثلما حدث في عام 2012، فعندما عزف البعض، نجحت الجماعة الإرهابية، لأنها كانت أقلية منظمة، وليست أغلبية.

وأكد أن الانتخابات فرصة للجميع، كي يعبر عن رأيه ويشارك مهما كان رأيه، أما المقاطعة أو العزو، أو الادعاء بمعرفة نتيجة الانتخابات مسبقًا، أمر لم يعد له محل من الإعراب.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.