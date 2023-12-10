الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد كثيف من الناخبين قبل غلق اللجان بقنا (فيديو)

رصدت كاميرا “الدستور”، توافد كثيف من الناخبين بإحدى لجان الانتخابات بقنا، قبل غلقها بأقل من ساعة، تأكيد على حرص مواطني قنا على المشاركة فى العملية الانتخابية للرئاسة المصرية 2024.

وأكد الناخبون المتواجدون، رغبتهم بالمشاركة فى اليوم الأول، وهو ما دعاهم للإقبال فى المساء، نظرا لارتباطهم بأعمالهم الحياتية فى النهار، سواءا كانوا ربات بيوت أو مزارعين، أو حتى موظفين.

وردا على سؤال للدستور حول اتاحة عملية الانتخابات على مدار 3 أيام، قال أحد الناخبين من قنا، أن الأمر أشبه بالنسبة لهم كأيام العيد، فزهوة اليوم الأول فى العيد لا تضاهيها زهوة خلال اليومين التاليين، نعم كلها أيام عيد، لكن اليوم الأول له زهوته، كذلك العرس الديمقراطي الذي نعيشه.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية. وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات. كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.