"حزب المؤتمر": مشاركة المصريين في الانتخابات لإعطاء الرئيس المقبل شرعية أمام العالم

كشف الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، عن حجم المشاركة في الانتخابات الرئاسية في ربوع الجمهورية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الناخب المصري يدلي بصوته ليعطي الرئيس المقبل شرعية كبيرة أمام العالم.

واضاف أن مشاهد الانتخابات الرئاسية 2024 بمثابة عرس انتخابي رائع يجسد أهمية هذا الاستحقاق الدستوري واهتمام الناخبين بالتوجه منذ الصباح الباكر، وهناك عدد من اللجان بدأت التوافد عليها قبل بداية علمية الاقتراع، ووقوف الحشود أمام اللجان في الساعة الثامنة صباحا قبل بدء العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن هناك بعض اللجان طلبت تعزيزا ودعم لوجستيا أكبر نظرا لوجود عدد أكبر من الناخبين احتشدوا بها، وهذا المشهد يعكس اهتمام المصريين وتغيير إيجابيًا في سلوكيات الناخب المصري بأن يهتم برسم مستقبل الوطن وحياته القادمة مع رئيس لمدة 6 سنوات.

وأشار إلى أن الظرف الاستثنائي الذي تمر به مصر، فيما يحدث في الحدود الشرقية يعكس اهتمامًا آخر وجذب عدد كبير أو شريحة أكبر من الناخبين.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.