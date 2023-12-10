ما السر وراء تكثيف القصف الإسرائيلى على خان يونس؟.. باحث يُجيب

قال الدكتور أشرف العكة الباحث السياسي الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي بدأ خلال الفترة الماضية حملة إعلامية مكثفة تجاه خان يونس وتجاه جنوب قطاع غزة، وحاول أن يظهرها بأنها الآن كبديل لمستشفى الشفاء الطبي باعتبارها مركز المقاومة الفلسطينية وفيها شبكة الأنفاق التي يبحث عنها والقيادة العسكرية لحماس التي يريد أن يصل لها.

وأضاف الباحث السياسي الفلسطيني، اليوم الأحد، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الدعاية الإسرائيلية الآن بدأت من خلال تكثيف العمليات العسكرية باتجاه هذه المنطقة وتكثيف عمليات القصف، وبدأ يأخد أشكال مختلفة من عمليات الترويج والدعاية، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يبحث عن صورة النصر التي يريد، لكن ما يحصل عمليًا من مشاهد للمقاومة الفلسطينية على الأرض تؤكد فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أي إنجاز عسكري.

وأوضح الباحث السياسي الفلسطيني أن محاولة دخول الاحتلال على أطراف خان يونس أو الدخول إليها فإنه يبحث عن النصر المراد، مشيرًا إلى أن الاحتلال بدأ يتراجع ويتحدث عن بداية إعلانه لتراجعه أو توقف عملياته العسكرية مستقبلًا وربما قريبًا جدًا.