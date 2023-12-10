الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ما السر وراء تكثيف القصف الإسرائيلى على خان يونس؟.. باحث يُجيب

قصف على خان يونس
قصف على خان يونس

قال الدكتور أشرف العكة الباحث السياسي الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي بدأ خلال الفترة الماضية حملة إعلامية مكثفة تجاه خان يونس وتجاه جنوب قطاع غزة، وحاول أن يظهرها بأنها الآن كبديل لمستشفى الشفاء الطبي باعتبارها مركز المقاومة الفلسطينية وفيها شبكة الأنفاق التي يبحث عنها والقيادة العسكرية لحماس التي يريد أن يصل لها.

وأضاف الباحث السياسي الفلسطيني، اليوم الأحد، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الدعاية الإسرائيلية الآن بدأت من خلال تكثيف العمليات العسكرية باتجاه هذه المنطقة وتكثيف عمليات القصف، وبدأ يأخد أشكال مختلفة من عمليات الترويج والدعاية، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يبحث عن صورة النصر التي يريد، لكن ما يحصل عمليًا من مشاهد للمقاومة الفلسطينية على الأرض تؤكد فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أي إنجاز عسكري.

وأوضح الباحث السياسي الفلسطيني أن محاولة دخول الاحتلال على أطراف خان يونس أو الدخول إليها فإنه يبحث عن النصر المراد، مشيرًا إلى أن الاحتلال بدأ يتراجع ويتحدث عن بداية إعلانه لتراجعه أو توقف عملياته العسكرية مستقبلًا وربما قريبًا جدًا.

  

القاهرة الإخبارية الاحتلال خان يونس جنوب قطاع غزة مستشفى الشفاء المقاومة الفلسطينية شبكة الأنفاق حماس فشل الاحتلال

مواد متعلقة

نتنياهو: الحرب ستستغرق وقتًا وهذه هى بداية "نهاية حماس"

"الصحة العالمية" تعتمد قرارًا يدعو لإرسال مساعدات فورية لغزة

أستاذ علوم سياسية: لا بد من تعديل ميثاق الأمم المتحدة عبر موقف حازم من المجموعة الدولية

“القاهرة الإخبارية”: عشرات الشهداء فى قصف للاحتلال استهدف مربعًا سكنيًا بمخيم جباليا

رزق شقير: آلية اتخاذ القرار داخل مجلس الأمن “فاشلة”

أستاذ علاقات دولية: أمريكا تطلب حماية المدنيين فى أوكرانيا وترفض فى غزة

القاهرة الإخبارية: السودان يطلب من 15 دبلوماسيًا إماراتيًا مغادرة البلاد

القاهرة الإخبارية: فصائل المقاومة دمرت 180 آلية عسكرية للاحتلال فى 10 أيام

الأكثر قراءة

أول تعليق من "الوطنية للانتخابات" على تصويت مواطنة سبق أن شاركت بالخارج بإحدى السفارات

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

رسائل أبو عبيدة في الظهور الأخير.. لا استعادة للمحتجزين أحياء دون مفاوضات

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

ملابس زفاف وعُمرة.. لقطات طريفة من انتخابات الرئاسة 2024

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

ماجد حبته

ثالث انتخابات رئاسية

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

خلال مكالمة مع بوتين.. نتنياهو يعرب عن استيائه من موقف روسيا داخل مجلس الأمن

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل