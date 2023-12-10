متحدث حملة عبدالسند يمامة: المرأة تتصدر نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية اليوم

قال النائب ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، إنه لم يتم رصد أي مخالفات في الانتخابات الرئاسية في غرف العمليات الخاصة بالحملة في كل المحافظات حتى الآن.

الانتخابات الرئاسية

وأكد ياسر الهضيبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الإقبال على اللجان الانتخابية في كل المحافظات المصرية كثيف ويسير بشيء من التنظيم المحكم، معبرًا: "القاهرة والجيزة أولى المحافظات من حيث كثافة الإقبال على اللجان الانتخابية ثم محافظات وجه بحري ومحافظات الصعيد".

وأضاف في حديثه، أن المرأة المصرية متواجدة في المشهد الانتخابي كالمعتاد، وما زالت تتصدر نسبة الانتخابات والمشاركة فيها.

رصد العملية الانتخابية

وتابع: "الإقبال في الانتخابات كان متنوعًا ما بين الشباب والسن المتوسط، والإقبال الأكبر كان من 40 عامًا فما فوق، كان إقبال أكبر منهم بحسب غرف العمليات".