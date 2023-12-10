الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسرة سكندرية تصوت بالانتخابات الرئاسية: "صوتنا لمصر لاستكمال المشوار"

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

حرصت أسرة سكندرية على المشاركة في  الانتخابات الرئاسية، خلال آخر ساعة قبل إغلاق اللجان الانتخابية.

وقال الدكتور سامي العلقامي، إنه كان حريص هو وأسرته على المشاركة الإيجابية واختيار رئيس مصر، مشيرًا إلى أنه شارك هو وزوجته وبناته في الاستحقاق الدستوري الهام.

8cb374c1-7237-42c3-9ce8-52838aa18664

وأكد أن المشاركة في هذا الحدث واجب وطني على كل فرد، مشيرًا إلى أنه اختار التوجه إلى اللجنة في نهاية اليوم الأول بسبب التزاحم على اللجان في الصباح حيث شاهد إقبال كبير على اللجان الانتخابية وهو شيئ إيجابي يستحق التقدير.

ودعا المواطنين كبار وشباب وفتيات وشيوخ للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، لافتًا إلى أن كل صوت هو لمصر لاستكمال المشوار ورسم المستقبل للشباب.

b3f12550-716b-4e38-9245-b6d5685b64b3

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

7411b59f-4680-4b3c-902e-8166a1a53d3d

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

4c074052-af22-4e50-a4e5-eb463b40c800
انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

أول تعليق من "الوطنية للانتخابات" على تصويت مواطنة سبق أن شاركت بالخارج بإحدى السفارات

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

رسائل أبو عبيدة في الظهور الأخير.. لا استعادة للمحتجزين أحياء دون مفاوضات

إغلاق صناديق الاقتراع فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024 بالداخل

ملابس زفاف وعُمرة.. لقطات طريفة من انتخابات الرئاسة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

ماجد حبته

ثالث انتخابات رئاسية

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

خلال مكالمة مع بوتين.. نتنياهو يعرب عن استيائه من موقف روسيا داخل مجلس الأمن

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل