الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

من الإسكندرية.. أسرة تُدلي بصوتها: "شاركنا لاستكمال مسيرة البناء والتنمية"

الدكتور سامي العلقامي
الدكتور سامي العلقامي بالانتخابات الرئاسية

حرص أفراد أسرة بأكملها على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية، وذلك قبل دقائق من إغلاق باب التصويت في أول أيامه.

وقال الدكتور سامي العلقامي، طبيب من محافظة الإسكندرية، إنه حرص هو وأسرته على المشاركة الإيجابية لاختيار رئيس مصر القادم، مشيرًا إلى أنه شارك هو وزوجته وبناته في الاستحقاق الدستوري الهام.

وأكد أن المشاركة في هذا الحدث واجب وطني على كل فرد، مشيرًا إلى أنه اختار التوجه إلى اللجنة في نهاية اليوم الأول بسبب التزاحم على اللجان في الصباح حيث شاهد إقبال كبير على اللجان الانتخابية وهو شيئ إيجابي يستحق التقدير.

ودعا المواطنين كبار وشباب وفتيات وشيوخ للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم لافتًا إلى أن كل صوت له دوره في استكمال مسيرة البناء.

الانتخابات الرئاسية 2024 

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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