الهباش: مصر موقفها صارم وصادم لإسرائيل وأمريكا.. والشعب الفلسطينى صامد

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن مصر استشعرت الخطر بشكل كبير ولذلك كان موقفها صارمًا وصادمًا لإسرائيل وأمريكا، مشيرًا إلى أننا كنا نعرف منذ بداية العدوان الإسرائيلي الهدف الحقيقي وراء هذا العدوان وهو تنفيذ المخطط الشيطاني بتهجير الفلسطينيين، مؤكدًأ ان الشعب الفلسطيني صامد.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، اليوم الأحد، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي استغل بعدوانه أحداث السابع من أكتوبر للبدء في تنفيذ مخططه الشيطاني بتهجير الفلسطينيين، وسنحت لهم الفرص من خلال الدعم الأمريكي والصمت الدولي تحت ذريعة أن إسرائيل تتعرض لخطر وهي تدافع عن نفسها، ولكن الحقيقة أن الهدف الفعلي كان تهجير سكان قطاع غزة وتنفيذ المخطط الشيطاني من أجل تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني أن موقف الدول العربية والمجموعة العربية الذي تبلور من خلال قمة الرياض وتشكل على إثره المجموعة الوزارية العربية الإسلامية التي بدأت جولاتها في العالم من أجل إفشال هذه الخطة الإسرئيلية.

وأكد الهباش أن التهجير يعني تصفية كاملة للقضية الفلسطينية، والذي يريد أن يبقي القضية حية ويريد أن يبقي الحقوق الفلسطينيين حية يجب أن يعمل بكل ما أوتي من طاقة من أجل إفشال هذه المؤامرة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقا بيننا وبين مصر والأردن والسعودية وقطر، بالإضافة إلى المجموعة العربية الاسلامية كاملة من أجل حشد الموقف الدولي ضد هذه المؤامرة.

ونوّه الهباش بأن الموقف الدولي بالفعل قد تحول وأصبح يقف بقوة ضد هذه الفكرة الإسرائسلية والمؤامرة، حتى الولايات المتحدة الأمريكية وإن كانت تتكلم وتمارس لغة أخرى لكن اللغة النظرية التي تتحدث بها أنها ضد التهجير، ولكنها للأسف على الأرض تساعد إسرائيل في تنفيذ هذه الخطة لتصفية القضية الفلسطينية.