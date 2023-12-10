كل من أتم 18 سنة يوم 24 سبتمبر اسمه مسجل بقاعدة الانتخابات.. تفاصيل مهمة بالانتخابات الرئاسية

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء السابق، إن أنظمة إنشاء قواعد الناخبين تعتمد على التسجيل بناءً على رغبة مسبقة في كافة الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدا أن الدستور ينص على أن يقيد بقاعدة الناخبين تلقائيا كل مواطن عمره تجاوز الـ 18 عاما، وانطبقت عليه الشروط اللازمة لإجراء العملية الانتخابية.



وأوضح قمصان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر على قناة "أون"، أن أي شخص بلغ 18 عاما في 24 سبتمبر الماضي، يعتبر اسمه مسجلا بقاعدة الانتخابات الرئاسية، وهذه معلومة لا يعلمها كافة المصريين في وقتنا الحالي؛ لأن هذا اليوم كان يوافق صدور قرار دعوة الناخبين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وواصل: "وفي حالة إذ بلغ المواطن 18 عامًا بعد تاريخ 24 سبتمبر 2023، سيدرج اسمه تلقائيا بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الحالية".